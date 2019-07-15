Косачёв заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком

Вместо этого, подчеркнул сенатор, в Европе вводят антироссийские санкции, потому что "так удобнее".

Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что Европейский союз может одним звонком в Киев остановить внутриукраинский конфликт в Донбассе и побудить власти Незалежной к диалогу с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом он написал в своём фейсбуке.

Однако вместо этого, отметил сенатор, Европа вводит санкции против России, потому что "так удобнее". Так парламентарий ответил на высказывание главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, призвавшей Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений.

— Даже не знаю, надо ли напоминать Брюсселю, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, а президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД только в июле? Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то это именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России. Точно такой же тактики Евросоюз придерживается в украинском вопросе: удобнее вводить санкции против РФ, нежели одним звонком в Киев прекратить войну в Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния, — указал он.

Косачёв добавил, что Москва постоянно напоминает иностранным партнёрам о готовности к диалогу о механизмах контроля над вооружениями, но предложения российской стороны игнорируются.

— Есть нюанс: для диалога, как и для танго, нужны двое. И если одна сторона согласна, то уговаривать надо другую сторону. Но для этого Брюсселю, конечно, придётся отказаться от вассальной дипломатии и попытаться повысить свой голос против ближайшего союзника. Понимаю, неприятно, но других вариантов нет: либо сохранить Договор, либо продолжать бессмысленные воззвания к России, — резюмировал сенатор.

В начале 2019 года Вашингтон сообщил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в продолжительном нарушении договора. Москва такие обвинения отвергает. Путин 2 февраля анонсировал зеркальный ответ на решение США выйти из ДРСМД и приостановку участия в договоре. Российский лидер отметил, что РФ не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом президент добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", однако потребовал не инициировать никаких переговоров по этой проблеме впредь.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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