Глава NASA рассказал, почему американские астронавты не вернулись на Луну

Он связал это с вероятностью недостаточного финансирования космических проектов.

Глава NASA Джим Брайденстайн объяснил в интервью CBS, почему астронавты США не смогли возвратиться на Луну.

Он связал это с политическими рисками, под которыми подразумевается недостаточное финансирование космических проектов.

— Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе, — пояснил Брайденстайн.

Он добавил, что в 1990-х и начале 2000-х годов NASA предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, обе программы требовали длительной подготовки и больших финансовых затрат. Брайденстайн отметил, что по этим же причинам США не рискуют высаживаться на Марс и в 2024 году.

Ранее в NASA опубликовали снимок аппарата Curiosity, который был сделан с орбиты Марса.