В Главархиве рассказали, как разобраться с домашними документами

Сперва стоит разложить бумаги по владельцам: сначала свои, потом супруга/супруги, после этого детей, потом отца, матери, затем уже бабушек и дедушек.

Повседневная жизнь неразрывно связана с оформлением тех или иных документов, будь то свидетельство о рождении или покупке недвижимости. За годы их может накопиться великое множество, но справиться с завалами помогут советы от специалистов Главархива Москвы.

Как рассказали в ведомстве, если у вас дома собраны также документы других членов семьи, например бабушек и дедушек, то сперва стоит разложить их по владельцам: сначала свои, потом супруга/супруги, после этого детей, потом отца, матери, затем уже бабушек и дедушек.

После этого бумаги из каждой сформировавшейся группы следует разложить по отдельным папкам или конвертам. При этом каждый документ раскладывать строго в хронологическом порядке от самого раннего.

— Положите сначала свидетельство о рождении, затем документы об окончании школы, курсов, средних и высших учебных заведений, аспирантуры и другое. Далее расположите свидетельство о браке, справки о наличии детей, удостоверения и справки с мест работы и другие личные документы, — приводит РИА "Новости" слова представителя архива.

Отмечается, что для свидетельств о собственности лучше завести отдельную папку, поскольку вид собственности бывает также совместный — не всегда такие документы можно определить к одному человеку.

А чтобы потом всё снова не перепуталось, каждую папку (или конверт) нужно подписать по имени владельца документов, чтобы не приходилось их все раскрывать, если вдруг понадобится что-либо найти. Заполненные папки следует хранить в горизонтальном положении.