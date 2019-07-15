Названы возможные сроки возобновления полётов Boeing 737 MAX

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на отраслевые и правительственные источники сообщило о том, что полёты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.

По мнению источников газеты, компания не успеет устранить все выявленные при проверках неисправности раньше этого времени. Более того, помешать возобновлению полётов может также смена руководства в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта этого года в Эфиопии, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. После этих инцидентов многие страны мира решили запретить полёты таких лайнеров.

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