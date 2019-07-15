Власти Южной Кореи не пустили в страну 16 россиян

В Посольстве РФ уточнили, что все, кому отказали во въезде, вернутся на родину не позднее 16 июля.

Власти Южной Кореи отказали во въезде 16 россиянам, прибывшим в страну. Данное решение было обосновано тем, что граждане РФ не смогли подтвердить, что приехали в государство с туристическими целями. Об этом сказано в заявлении Посольства РФ в Республике Корея, опубликованном в "Фейсбуке".

— По информации, имеющейся у консульского отдела Посольства России в Республике Корея, 13 июля 2019 года в страну рейсом авиакомпании S7 прибыла группа российских граждан, — сказано в сообщении.

Как уточняется, при прохождении пограничного контроля прибывшие не смогли подтвердить, что приехали в страну в туристических целях. Сотрудники иммиграционной службы отказали россиянам во въезде в соответствии со статьёй 8 Соглашения между Правительством России и Южной Кореей о взаимной отмене визовых требований.

В посольстве также уточнили, что все граждане России, которым отказали во въезде, вернутся на родину не позднее 16 июля.

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