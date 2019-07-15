Мэр Нижнеудинского района Приангарья ушёл в отставку после паводка

Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова, в отношении которого Следственный комитет России возбудил дело после того, как коммунальщики в первую очередь ликвидировали последствия масштабного паводка в коттедже чиновника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думы Валерия Заречного.

— Он написал заявление, состоялось заседание думы, на котором были 17 из 19 депутатов. 14 проголосовали за [отставку], трое воздержались, — пояснил он.

С конца июня в Иркутской области жертвами паводка стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий. Уже вывезено 140 тысяч кубометров мусора с затопленных территорий, проводится санитарная обработка.

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