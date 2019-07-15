Стало известно, чем отравились пациенты хабаровского интерната

В пищеблоке учреждения были обнаружены многочисленные нарушения, в частности требований по обработке яиц.

Сальмонеллу нашли в молочном креме, который ели заболевшие пациенты психоневрологического интерната в посёлке Эльбан Хабаровского края, информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

— По данным эпидемиологического расследования, заболевание было связано с употреблением в пищу продуктов питания. По результатам лабораторного контроля, в одном из готовых блюд (молочный крем), изготовленном с использованием куриных яиц, также выделяется сальмонелла, — поясняется в сообщении.

Кроме того, в пищеблоке учреждения были обнаружены многочисленные нарушения, в частности требований по обработке яиц, способов и технологии приготовления блюд, применения кухонного оборудования.

По данным Роспотребнадзора, сейчас ситуация в лечебном заведении стабилизируется. У 90% заболевших нормализуется температура. Под наблюдением остаются 239 заболевших и более 320 тех, кто с ними контактировал.

Напомним, вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната 10 июля. Заболели более 200 человек, 21 госпитализирован. Для остальных в интернате работает инфекционный стационар. Экспресс-анализ выявил у некоторых пациентов сальмонеллу. Было возбуждено уголовное дело.