Большинство россиян уверены, что запрет гаджетов пойдёт на пользу школам

Большинство россиян, как и годом ранее, уверены, что запрет на мобильные телефоны в школах окажет положительный эффект на учебный процесс, однако за минувший год поддержка этой идеи несколько снизилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

Так, относительно показателей прошлого года доля россиян, которые поддерживают идею введения запрета на гаджеты для школьников в классах, снизилась с 73% до 67%. Также стало меньше и тех, кто уверен, что подобное нововведение положительно скажется на учебном процессе, — 62% вместо 69% годом ранее.

При этом чаще всего идея запрета смартфонов в школах находит отклик среди прекрасной половины россиян, её поддерживают 70% опрошенных женщин. Также часто в пользу потенциального нововведения выступают респонденты от 35 до 44 лет.

Немного чаще её поддерживали опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет — 72%. Родители же, чьи дети не имеют мобильников, поддержали такую идею почти единогласно — 84%. При этом средняя цифра одобрения среди тех, у кого есть дети школьного возраста, составила 67%.

Отмечается, что против абсолютного запрета гаджетов на территории школы выступили 55% респондентов. Исключением стала возрастная группа 60+, где уровень поддержки составил 53%.

Опрос проводился 7 июля текущего года методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.