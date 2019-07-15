Консул Украины рассказал о "загадочных смертях" соотечественников в Турции

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Фото © Pixabay

По официальным данным, с мая текущего года по настоящий день на турецких курортах по различным причинам скончалось 13 украинцев. Об этом сообщил консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко.

По его словам, чаще всего жертвами турецких побережий становятся пожилые туристы с Украины, попросту не рассчитавшие климатические нагрузки на свой организм. Ещё несколько человек погибли, утонув в воде, а также жертвами поездок стали люди, приехавшие в Турцию для прохождения специфических медицинских процедур.

Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура, результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших,сообщил чиновник "Укринформу".

В публикации отмечается, что приехавшие на турецкие берега украинцы встречают много трудностей, большая часть которых формируется из-за несоблюдения "обычных, общих правил поведения". Одним из главных "правил", которое нарушается, по словам украинского консула, является злоупотребление процедурой купания в пьяном виде.

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