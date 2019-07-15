Консул Украины рассказал о "загадочных смертях" соотечественников в Турции

По официальным данным, с мая текущего года по настоящий день на турецких курортах по различным причинам скончалось 13 украинцев. Об этом сообщил консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко.

По его словам, чаще всего жертвами турецких побережий становятся пожилые туристы с Украины, попросту не рассчитавшие климатические нагрузки на свой организм. Ещё несколько человек погибли, утонув в воде, а также жертвами поездок стали люди, приехавшие в Турцию для прохождения специфических медицинских процедур.

— Есть также несколько граждан Украины, которые умерли естественной смертью, но при странных обстоятельствах. Сейчас этими делами занимается прокуратура, результаты рассмотрения этих дел будут сообщены родственникам погибших, — сообщил чиновник "Укринформу".

В публикации отмечается, что приехавшие на турецкие берега украинцы встречают много трудностей, большая часть которых формируется из-за несоблюдения "обычных, общих правил поведения". Одним из главных "правил", которое нарушается, по словам украинского консула, является злоупотребление процедурой купания в пьяном виде.