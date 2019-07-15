Сборная России по волейболу стала чемпионом Лиги наций, одолев в финале США

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В матче за третье место сборная Польши — действующий чемпион мира — разгромила Бразилию.

Мужская сборная России по волейболу стала чемпионом Лиги наций. В финале подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли национальную команду США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

Наиболее результативным игроком в составе российской сборной оказался Дмитрий Волков — 17 очков, 14 очков команде принёс Егор Клюка. В составе американской команды 20 очков набрал Тейлор Сандер, 19 — Мэттью Андерсон.

В матче за третье место сборная Польши — действующий чемпион мира — разгромила Бразилию со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Мужская сборная России стала победителем Лиги наций второй раз подряд.

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