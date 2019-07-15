Лётчик Ярошенко обратился в тюрьме в США за срочной медицинской помощью

Российский лётчик Константин Ярошенко, которого приговорили к 20 годам лишения свободы в США, обратился к администрации тюрьмы Данбери за срочным обследованием и медицинской помощью, сообщила газета "Известия".

Как рассказал изданию Ярошенко, после того как "в 2010 году его пытали во время похищения в Либерии, у него развился артрит — теперь он с трудом ходит, постоянно хромая". Кроме того, согласно медицинскому заключению, у россиянина оказались серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— Даже после хирургического вмешательства лучше мне не стало. Я не могу быть уверен, что опухоли не появились вновь, ведь я ощущаю сильную боль. Я не могу есть, постоянно испытываю тошноту, — рассказал Ярошенко.

Власти России неоднократно обращались к органам США с просьбой передать заключённого для отбывания срока на родине. Однако Минюст США ответил отказом, а на последнее обращение ответа до сих пор не последовало.

— Я испытываю очень сдержанный оптимизм по поводу возможности моего возвращения. Могу сказать лишь спасибо нашему Посольству РФ в США, а также замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову за то, что поддерживают меня в такой ситуации и не дают отчаяться окончательно, — ответил Ярошенко.

Весной 2019 года Ярошенко удалили опухоли желудка в тюремной больнице США, однако ему потребовалось дополнительное обследование. Жена лётчика также сообщала, что его состояние здоровья ухудшилось.

Ярошенко приговорили к двадцати годам тюрьмы в 2011 году в США. Американские власти уличили россиянина в намерении транспортировать кокаин.