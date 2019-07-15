СМИ: Сечин попросил льготы на 2,6 триллиона рублей для развития Арктики

Взамен нефтяные компании будут готовы инвестировать в регион порядка 5–8,5 триллиона.

Главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин в письме Владимиру Путину от 26 июня изложил план нового проекта развития Арктики, на который потребуется 2,6 триллиона рублей льгот, сообщают "Ведомости".

Взамен нефтяные компании будут готовы инвестировать в Арктику порядка 5–8,5 триллиона рублей, указывает издание.

Отмечается, что Сечин попросил российского лидера поддержать законопроект о развитии Арктики, который предусматривал бы специальный режим для инвесторов. Президент в свою очередь поручил премьеру страны Дмитрию Медведеву изучить предложение главы "Роснефти", заявляют источники газеты.

Согласно расчётам Сечина, отмечает издание, вклад проекта в ВВП страны до 2050 года может достичь 2% в год, а в бюджет — 4,4 триллиона рублей.

Сечин сообщил Путину об идее создания Арктического кластера