СМИ: Бахрейн инвестирует в развитие Крыма €500 млн

Сумма инвестиций может быть и несколько выше, если регион окажется в них заинтересован.

Инвестиционная компания из Бахрейна заинтересована в инвестициях в российский полуостров Крым и планирует вложить в развитие полуострова пятьсот миллионов долларов. Об этом сообщают "Известия".

По информации журналистов, ранее представители Бахрейна уже побывали в Крыму и подписали меморандум о сотрудничестве, следующим этапом переговоров станет обсуждение деталей будущих совместных инвестпроектов.

Предполагается, что выделяемые средства будут направлены на строительство дорог, а также железнодорожной инфраструктуры и прочих объектов. При этом, если будет достигнуто соглашение о сотрудничестве по другим направлениям, например по строительству цементного завода или предприятия по переработке сточных вод, сумма инвестиций может вырасти.

— С нашей стороны существует несколько приоритетных направлений, в которых мы заинтересованы. Но, конечно, последнее слово за крымской стороной, которая должна указать, где они больше нуждаются в финансировании, — приводит издание высказывание представителя компании Штефана Довина.

Как ранее сообщал Лайф, депутат Рады заявил, что попытка Киева организовать блокаду Крыма и Донбасса лишь оттолкнула жителей этих территорий от Украины.