Победитель конкурса старателей намыл слишком много золота и может пойти под суд

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Фото © Иванов Виталий / Фотохроника ТАСС

По версии устроителей соревнований, мужчина заранее подложил себе "готовое золото", чтобы взять главный приз — миллион рублей.

Проходящий уже в пятый раз в Магадане фестиваль "Старательский фарт" в этом году не обошёлся без скандала и грозит возбуждением уголовного дела против одного из участников, который, по мнению организаторов, пытался сжульничать. Об этом сообщил директор золотодобывающего концерна "Арбат", главного спонсора мероприятия, Александр Басанский.

Мы сразу поняли, что это золото с другого месторождения, оно другое по фактуре и внешнему виду. Но сейчас дожидаемся результатов официальной экспертизы. И будем обращаться в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. Статья "Покушение на мошенничество" здесь вполне уместна, это до пяти лет,приводит его слова РИА "Новости".

"Старательский фарт" — единственные соревнования в России по промывке золота. По правилам соревнований участники моют золото лотком из обогащённого золотоносного песка. Тот, кто справится с заданием лучше остальных, то есть намоет больше золота, получает приз в один миллион рублей.

В нынешнем году из 58 человек лучшим стал магаданец Станислав Сирота, который своими руками добыл за 15 минут 3,6 грамма золота. Однако после того, как возникли сомнения в честности его достижения, победа была отдана врачу из колымского села Сергею Палкину, намывшему 2,04 грамма. Вторым стал житель Магадана с результатом 1,94 грамма, бронзу по золоту получил старатель из Хабаровска, намывший 1,63 грамма.

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