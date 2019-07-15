Победитель конкурса старателей намыл слишком много золота и может пойти под суд

По версии устроителей соревнований, мужчина заранее подложил себе "готовое золото", чтобы взять главный приз — миллион рублей.

Проходящий уже в пятый раз в Магадане фестиваль "Старательский фарт" в этом году не обошёлся без скандала и грозит возбуждением уголовного дела против одного из участников, который, по мнению организаторов, пытался сжульничать. Об этом сообщил директор золотодобывающего концерна "Арбат", главного спонсора мероприятия, Александр Басанский.

— Мы сразу поняли, что это золото с другого месторождения, оно другое по фактуре и внешнему виду. Но сейчас дожидаемся результатов официальной экспертизы. И будем обращаться в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела. Статья "Покушение на мошенничество" здесь вполне уместна, это до пяти лет, — приводит его слова РИА "Новости".

"Старательский фарт" — единственные соревнования в России по промывке золота. По правилам соревнований участники моют золото лотком из обогащённого золотоносного песка. Тот, кто справится с заданием лучше остальных, то есть намоет больше золота, получает приз в один миллион рублей.

В нынешнем году из 58 человек лучшим стал магаданец Станислав Сирота, который своими руками добыл за 15 минут 3,6 грамма золота. Однако после того, как возникли сомнения в честности его достижения, победа была отдана врачу из колымского села Сергею Палкину, намывшему 2,04 грамма. Вторым стал житель Магадана с результатом 1,94 грамма, бронзу по золоту получил старатель из Хабаровска, намывший 1,63 грамма.