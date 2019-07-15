Появилась игра с Порошенко в главной роли

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Фото © Соцсети

Среди других героев оказались бизнесмен Игорь Коломойский, а также лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

В социальных сетях появилась новая игра, героем которой стал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

В игре бегает по намеченному пути человек с лицом Порошенко и бьёт конкурентов на выборах в Верховную раду и своих политических противников. Среди них оказался бизнесмен Игорь Коломойский, а также лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. На финише героя ждут флаги ЕС и НАТО.

Однако пользователи соцсетей не оценили игру, заявив, что она оказалась реализацией тайных фантазий самого Порошенко.

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