Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
— Погибло по меньшей мере три человека, — приводит агентство слова собеседника.
По данным республиканской ГИБДД, лобовое столкновение автомобиля Toyota Hiace с пассажирами и грузовика Mitsubishi Canter произошло около 11:00 (05:00 по московскому времени) на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй".
На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram