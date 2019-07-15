Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

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Фото © Pixabay

Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

— Погибло по меньшей мере три человека, — приводит агентство слова собеседника.

По данным республиканской ГИБДД, лобовое столкновение автомобиля Toyota Hiace с пассажирами и грузовика Mitsubishi Canter произошло около 11:00 (05:00 по московскому времени) на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй".

На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа.

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