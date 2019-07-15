Спасатели назвали причину пожара, угрожавшего детскому лагерю в Бурятии

Причиной пожара, из-за которого в Иволгинском районе Бурятии из санатория эвакуировали детей, стал поджог, информирует пресс-служба властей республики со ссылкой на зампреда регионального правительства Петра Мордовского.

— В 800 метрах от забора мы остановили пламя. Очень большой объём сухой травянистой растительности, оставшейся с прошлого года. Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджёг лес, в результате все поднялись по тревоге, — приводит пресс-служба слова Мордовского.

Полиция разыскивает виновника пожара.

Напомним, примерно в одном километре от бурятской деревни Сотниково произошёл лесной пожар. Рядом находится летний лагерь, из которого эвакуировали 129 детей и 52 взрослых.