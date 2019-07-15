Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье

В одном из частных домов города Жуковского Московской области произошёл пожар, в результате которого погибло пять человек. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Пожар произошёл в частном доме по адресу г. Жуковский, ул. Луговая, д. 37. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Погибло пять человек, в том числе трое детей, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.

Как отмечается, указанный дом размером шесть на восемь метров — двухэтажный, деревянно-рубленый, с печным отоплением.

По данным агентства, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение.