Украинский политолог назвал сроки возможного снятия "блокады" с Крыма и Донбасса

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что снятие блокады с Крыма Киевом возможно только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский после парламентских выборов сможет сконцентрировать в своих руках все инструменты власти в стране.

По его словам, снятие блокады с территорий Крыма и Донбасса станет частью "серьёзного компромисса" с российскими властями, на который украинским политикам всё же придётся пойти.

— Такое возможно. Я оцениваю вероятность такого сценария в 30 процентов, — сказал Бортник в интервью RT.

Как ранее сообщал Лайф, тему целесообразности и эффективности украинских санкций поднял депутат Верховной рады Евгений Мураев, заявивший, что последствия такой политики были негативными прежде всего для самой Украины.