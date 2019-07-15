На Украине рассказали о методах подготовки к встрече Путина и Зеленского

Так, Киев может освободить некоторых политзаключённых под домашний арест, чтобы показать свою подготовку.

Журналист украинского телеканала NewsOne Руслан Коцаба в интервью изданию "Политнавигатор" рассказал о возможных методах подготовки президента Украины Владимира Зеленского к встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам журналиста, украинский лидер может освободить некоторых политзаключённых под домашний арест, чтобы показать свою подготовку к встрече. Коцаба упомянул также главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, арестованного ранее по подозрению в поддержке ДНР и ЛНР и в госизмене.

Предложение провести встречу с Путиным в присутствии американского лидера Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьера Великобритании Терезы Мэй журналист назвал "не совсем адекватным". По его мнению, приглашать на встречу политиков, с которыми "сам пока не встречался и даже не имел телефонного звонка", нельзя.

Напомним, 11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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