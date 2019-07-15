Учёные назвали напиток, оптимальный для поддержания здоровья

Для придания ему более приятного вкуса можно добавить сок яблока, тыквы, моркови, персика, маракуйи и ананаса.

Учёные ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук рассказали, какой напиток является оптимальным для поддержания здоровья, сообщает RT.

Специалисты выяснили, что напитком, помогающим в поддержании здорового образа жизни, может стать безалкогольный коктейль на основе топинамбура, который более известен в народе как земляная груша.

Оказалось, что у топинамбура есть универсальные лечебные свойства, его даже применяют для производства лекарств. Так, это растение используют при коррекции обмена веществ, ожирении, сахарном диабете, а также при заболеваниях почек и ЖКТ.

Напиток на основе топинамбура будет содержать углеводы, пектины, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, β-каротин, полезные для организма. В состав входит также множество полезных веществ и минеральных элементов.

Для придания напитку более приятного вкуса туда можно добавить сок яблока, тыквы, моркови, персика, маракуйи и ананаса.