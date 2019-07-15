Меган Маркл обняла Бейонсе на премьере "Короля Льва" в Лондоне

Prince Harry and Meghan Markle meet Beyoncé & JAY-Z at the European Lion King Premier. pic.twitter.com/Tn1BsdUh0h — BEYONCÉ HUB (@theyoncehub) 14 июля 2019 г.

Самую королевскую премьеру этого лета, ремейк любимого с детства мультфильма "Король Лев", российская презентация которого состоялась 18 июля, теперь встречает и Великобритания. И это событие не обошли стороной принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

Как передают журналисты, на мероприятии присутствовали также певица Бейонсе и её муж, рэпер Джей Зи. Певица не только является автором саундтрека к фильму, но и озвучила львицу Налу.

Непродолжительная встреча началась с "крепких объятий", а после короткого приветствия, как и положено беседе двух мам, разговор перешёл на тему детей. Примечательно, что присоединившиеся через мгновение к разговору супруги дам его лишь продолжили. В ходе беседы Джей Зи назидательно посоветовал королевской семье "всегда находить время для себя".

Ранее Лайф сообщал, что Меган Маркл повысила доходы королевской семьи на миллионы.