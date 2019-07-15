У россиян может появиться ещё один выходной

Россиянам могут позволить брать дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год для прохождения диспансеризации. Об этом информирует "Российская газета" со ссылкой на источники и инициативу Минтруда РФ.

Сейчас работодатель должен предоставлять два выходных людям предпенсионного и пенсионного возраста для прохождения диспансеризации. Однако по новому предложению рассматривают вариант отведения одного дня на медосмотр и сотрудникам до 40 лет. Это один из вариантов, прорабатываемых и обсуждаемых в настоящее время.

В Академии труда и социальных отношений считают, что можно предусмотреть также вариант предоставления на диспансеризацию не одного, а двух-трёх дней.

— Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьёзных анализов, которые, как правило, непросто пройти за день, — объяснил изданию проректор академии Александр Сафонов.

При этом работодатель сможет проконтролировать, был ли работник в поликлинике, поскольку после прохождения диспансеризации человеку выдаётся справка, в которой сообщается, что её владелец действительно прошёл обследование. Результаты обследований и диагнозы в данном документе не приводятся.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.