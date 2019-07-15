Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся лето

Погоду можно будет назвать консенсусной (или компромиссной): температура поначалу поднимется на пять градусов.

Потепление ждёт жителей Москвы уже на этой неделе, пишет "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в первые дни недели воздух в столице прогреется до +20...+25 °С.

— Погоду можно будет назвать консенсусной (или компромиссной): температура поднимется на пять градусов, но всё же будет нежарко, — приводит агентство слова специалиста.

При этом, по его словам, сохранится вероятность осадков. А по-настоящему тёплая погода вернётся в регион в августе. Тогда столбики термометров смогут подняться до +30 °С.