Свыше 2,5 килограмма марихуаны нашли в багажнике автомобиля в Приамурье

Свыше 2,5 килограмма марихуаны изъяли полицейские в Амурской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, правоохранители остановили подозрительный автомобиль, в салоне которого находилось два жителя Еврейской автономной области. При осмотре транспортного средства в багажнике были обнаружены пакеты с растением.

— При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в багажном отделении пять пакетов с растительной массой зелёного цвета. Проведённое исследование показало, что обнаруженное вещество является каннабисом (марихуаной) общей массой более 2,5 килограмма, — говорится в сообщении.

Мужчины сознались, что пакеты принадлежат им. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Если суд признает их виновными, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.