Более 2,7 млн россиян привились против клещевого энцефалита с начала года

По данным Роспотребнадзора, с начала текущего года более 2,7 миллиона человек по всей России сделали прививки против клещевого энцефалита. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,7 млн человек, планируется привить более 3,1 млн человек, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за этот период было исследовано более 313 тысяч клещей. Тот факт, что насекомые, как правило, попадают на изучение после того, как их снимают с человека, означает, что как минимум более трёхсот тысяч россиян были подвержены укусам клещей.

В то же время статистика по обращаемости за медпомощью после укусов "не превышает среднемноголетних значений", были зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.

Также известно, что в большинстве регионов России вовсю развернулась кампания по борьбе с клещами, во многих субъектах уже была проведена акарицидная обработка территорий площадью более 160 тыс. га. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ведётся обработка крупного и мелкого рогатого скота.