Сегодня в Москве тепло, вечером возможны дожди

Погода в российской столице, а также в Московской области находится под влиянием атлантического циклона, генерирующего отдельные массивы кучево-дождевых облаков, из-за чего приток тепла будет ограничен. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, из-за влияния циклона температурный фон в регионе будет на 3−4 градуса ниже климатической нормы и днём в Москве столбики термометров будут показывать +20…+22 °С, в Подмосковье — +18…+23 °С.

— Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, — поясняют синоптики.

Скорость ветра — 3−8 м/с. Атмосферное давление будет практически стабильным и составит 745 мм рт. ст.

Как ранее сообщал Лайф, синоптики рассказали, когда в Москву вернётся лето.