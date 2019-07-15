В Иркутской области продезинфицировали 180 тысяч "квадратов" в зоне паводка

К восстановлению пострадавших территорий привлечены свыше 200 военных из Бурятии и Забайкалья.

Более 180 тысяч квадратных метров территорий, пострадавших от масштабного паводка в Иркутской области, продезинфицированы военнослужащими сводных отрядов Восточного военного округа. Как уточняет пресс-служба округа, в район бедствия были отправлены более 200 военнослужащих из Бурятии и Забайкалья. Прежде всего в их задачу входит помощь жителям наиболее пострадавших районов — городов Тулун и Нижнеудинск.

— Произведена дезинфекция подвалов многоквартирных домов, частных строений и прилегающих к ним территорий, общая площадь составила более 180 тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Военные отметили, что к процессу обеззараживания и восстановления пострадавших районов привлечены военнослужащие подразделений войск РХБ защиты округа, материально-технического обеспечения, связи, медицинские специалисты. В общей сложности в их распоряжении около 100 единиц техники. Продезинфицировали около 20 объектов социальной инфраструктуры, среди которых школы и спортивный комплекс в городе Тулун.

С конца июня в Иркутской области из-за сильного паводка жертвами стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. В настоящее время уже вывезено 140 тысяч кубометров мусора с затопленных территорий, проводится санитарная обработка.