Орешкин — о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray: Чуть не пробил колесо

По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что во время поездки из Москвы в Тольятти на Lada Xray чуть не пробил колесо. Маршрут главы ведомства пролегал по федеральной трассе М7.

— Машина показала себя очень хорошо. Я уже здесь сказал, машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили, — поделился с журналистами министр.

Орешкин справедливости ради признал, что большая часть российских дорог уже приведена в отличное состояние, продолжается реконструкция некоторых федеральных и региональных трасс.

Напомним, министр ещё на прошлой неделе сообщил о планах отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы на машине. По пути он планировал пообщаться с россиянами и заняться некоторыми вопросами.