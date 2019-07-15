"Роскачество" рассказало, как раскусить телефонного мошенника

Один из признаков того, что вас пытаются обмануть, — собеседник обещает вам лёгких денег.

Телефонный звонок должен насторожить, если на том конце провода "сотрудник банка" просит назвать данные кредитной карты, пароли, кодовое слово и другую конфиденциальную информацию. Об этом говорится в совместном исследовании специалистов "Роскачества" и экспертов по кибербезопасности из Group-IB.

Также скептически относиться следует к звонкам и сообщениям о "попавших в беду родственниках". Специалисты советуют не спешить, а узнать у близких, действительно ли они оказались в сложной ситуации. Ещё один признак того, что вы разговариваете с телефонным мошенником, — собеседник обещает вам лёгких денег.

— К примеру, вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее или вам сейчас будет осуществлён денежный перевод, однако от вас требуется либо информация по карте, либо некий взнос. Вспоминаем русскую пословицу: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — предупреждают эксперты.

При этом мошенники часто представляются сотрудниками банка, чтобы втереться в доверие. Не стоит сломя голову давать ему всю запрашиваемую информацию — настоящий банковский работник не станет просить вас назвать CVV (код сзади банковской карты), кодовое слово или код из СМС.

Звонок должен насторожить, если собеседник торопит вас и призывает никому не рассказывать о разговоре. В этом случае можете смело прерывать беседу. И не забудьте сообщить в банк о поступившем звонке. Если вы всё же считаете, что звонящий — сотрудник банка, проверить это очень легко. Во-первых, объявите, что ваш разговор записывается. Мошенник вряд ли захочет продолжать беседу. Во-вторых, попросите его перезвонить позже и сами наберите в банк. Узнать, звонил ли вам их сотрудник, не составит труда.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.