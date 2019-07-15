"Росконтроль" нашёл массу опасных бактерий в пяти марках куриного мяса

Согласно результатам исследования, небезопасными оказались пять из шести проверенных образцов.

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" подготовил исследование продукции шести брендов по производству бёдер цыплят-бройлеров: "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье", Servilux, "Ясные зори" и "Каждый день". По данным экспертов, лишь одна из представленных марок оказалась безопасна для употребления.

— Высокая микробная обсеменённость выявлена у пяти из шести товаров. В продукции "Троекурово" КМАФАнМ в 24 раза выше максимально допустимого значения. "Петруха": здесь КМАФАнМ в 30 раз больше, помимо этого, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В куриных бёдрах "Ржевское подворье" не только зашкаливает уровень КМАФАнМ (он в 30 раз превышает максимально допустимое значение), но и обнаружены патогенные микроорганизмы — сальмонеллы, — говорится в отчёте "Росконтроля".

Как подытожили эксперты, марки "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье" занесены в чёрный список "Росконтроля". Но также сообщается, что повышенный уровень микробной обсеменённости выявлен и у образцов Servilux и "Ясные зори". Хотя он существенно ниже.

— Заносятся в список товаров с замечаниями. Подобные значения показателей (в первом случае — 210 000 КОЕ/г, во втором — 290 000 КОЕ/г) могут быть следствием нарушения условий реализации, хранения или транспортировки куриных полуфабрикатов торговой организацией. Подводя итог, можно сказать, что все протестированные образцы, за исключением "Каждый день", не являются безопасными для здоровья, — сказано в исследовании.

Как сообщал Лайф, ранее эксперты "Росконтроля" провели исследование говяжьих языков из семи торговых сетей. По словам специалистов, не все продукты прошли экспертизу, а в одной из марок были найдены патогенные микроорганизмы — сальмонелла.