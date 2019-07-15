Две машины столкнулись и сгорели под Читой — видео

Водители и пассажиры погибли. В одной из машин находился один человек, во второй — трое.

В результате лобового столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Байкал" в районе села Зыково Забайкальского края погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

— Столкнулись автомобили Toyota Progres и Toyota Camry. От удара машины загорелись, обе сгорели. В Toyota Progres погиб один человек, в Toyota Camry — трое, — уточнил представитель ведомства.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. Пассажирский автобус, в котором находилось 39 человек, перевернулся на мокрой дороге и вылетел в кювет. Погибло шесть человек. По последним данным, госпитализировано 15 человек. Водитель транспортного средства назвал возможную причину трагедии.