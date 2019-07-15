В Алтайском крае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ

Выловленный сосуд оказался повреждён. Предполагается, что он долгое время плыл по течению.

Отдыхающие на реке Чумыш в Тальменском районе Алтайского края выловили в воде урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

— Урну выловили, сейчас она находится в отделе полиции... Остатки праха в ней ещё остались. Работа ведётся тальменскими полицейскими, привлекаются сотрудники в Заринске. Ветеран был жителем этого города, ведутся поиски родственников, — рассказали полицейские.

Агентство узнало биографию ветерана. Евгений Фёдорович Доильницын родился в 1918 году на Алтае, участвовал в боях Юго-Западного, Воронежского, Брянского, 1-го Украинского фронтов; освобождал Киев и воевал на Курской дуге, в 1943 году получил ранение, а весной 1945 года был направлен на Дальний Восток. В 1946 году был уволен в звании гвардии лейтенанта, получил множество орденов и медалей.

После войны руководил термобригадой на заводе, стал кандидатом технических наук, работал в химико-металлургическом институте научным сотрудником Западносибирского филиала Академии наук СССР и скончался в ноябре прошлого года.

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