В Московском зоопарке родился ягнёнок голубого барана

327

Фото © Официальный сайт мэра и Правительства Москвы

Рацион детёныша ещё несколько месяцев будет состоять только из материнского молока.

В Московском зоопарке впервые родился детёныш редкого голубого барана, занесённого в Красную книгу Международного союза охраны природы. Он появился на свет 2 июля, но уже взбирается на крутой склон.

<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank"><ins>Официальный сайт мэра и Правительства Москвы</ins></a></p>

— Вес новорождённого составляет полтора килограмма, а в основе его рациона исключительно питательное материнское молоко,рассказали в пресс-службе зоосада.

<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank"><ins>Официальный сайт мэра и Правительства Москвы</ins></a></p>

Большую часть времени ягнёнок проводит рядом с матерью, поскольку сейчас он ест от семи до девяти раз в день. Только через несколько месяцев он перейдёт на взрослую пищу: ивовые ветки, сено и специальные комбикорма.

Накануне сообщалось, что Московский зоопарк купил двугорбого верблюда из Индонезии для разведения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×