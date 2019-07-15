В Московском зоопарке родился ягнёнок голубого барана

Рацион детёныша ещё несколько месяцев будет состоять только из материнского молока.

В Московском зоопарке впервые родился детёныш редкого голубого барана, занесённого в Красную книгу Международного союза охраны природы. Он появился на свет 2 июля, но уже взбирается на крутой склон.

— Вес новорождённого составляет полтора килограмма, а в основе его рациона исключительно питательное материнское молоко, — рассказали в пресс-службе зоосада.

Большую часть времени ягнёнок проводит рядом с матерью, поскольку сейчас он ест от семи до девяти раз в день. Только через несколько месяцев он перейдёт на взрослую пищу: ивовые ветки, сено и специальные комбикорма.

Накануне сообщалось, что Московский зоопарк купил двугорбого верблюда из Индонезии для разведения.