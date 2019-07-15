На Чукотке спасатели нашли тела четырех рыбаков с перевернувшейся лодки

Следователи отметили, спасательных жилетов у них не было, а управляющий судном не имел соответствующих разрешений.

На Чукотке спасатели нашли тела четверых рыбаков с перевернувшейся на реке лодки. Поисковые работы завершились в воскресенье.

— В 100 метрах от места происшествия и в 9 километрах от сельского поселения Анюйск вниз по течению было найдено тело последнего рыбака из четверых потерявшихся 6 июля, — сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Напомним, лодка "Крым", на борту которой находилось пять мужчин, перевернулась на реке Малый Анюй. Выбраться на берег удалось лишь одному мужчине. Остальные четверо пропали без вести. Спасатели их искали в течение восьми дней.

Следователи отметили, что в лодке не было спасательных жилетов. Коме того, у управляющего судном не было соответствующих разрешений. СК проводит проверку.