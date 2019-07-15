При жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке пострадало десять человек

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Малая долина гейзеров. Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

На борту винтокрылой машины было семеро пассажиров и трое членов экипажа, они направлялись в Кроноцкий заповедник.

При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатки пострадало десять человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

При доставке работников в Кроноцкий заповедник в районе Долины гейзеров произошла жёсткая посадка вертолёта Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" без последующего возгорания, — сообщили агентству.

Им оказали помощь на месте происшествия.

На борту Ми-8 было семь пассажиров и три члена экипажа.

Изначально сообщалось, что никто при жёсткой посадке не пострадал.

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