При жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке пострадало десять человек

При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатки пострадало десять человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.
— При доставке работников в Кроноцкий заповедник в районе Долины гейзеров произошла жёсткая посадка вертолёта Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" без последующего возгорания, — сообщили агентству.
Им оказали помощь на месте происшествия.
На борту Ми-8 было семь пассажиров и три члена экипажа.
Изначально сообщалось, что никто при жёсткой посадке не пострадал.
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