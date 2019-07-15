Суд приговорил экс-губернатора ЕАО к четырём годам условно

Александра Винникова признали виновным в злоупотреблении полномочиями при закупках медицинского оборудования.

Биробиджанский районный суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова, обвинявшегося в злоупотреблении полномочиями. Экс-губернатору назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы, но условно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

— Суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать определённые должности на три года. Также от него требуется не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию раз в месяц, — сообщали в суде.

Отметим, до вступления приговора в законную силу Винников находится под подпиской о невыезде. В то же время адвокаты бывшего губернатора заявляют, что будут обжаловать приговор. Сам же Винников вину не признал.

Напомним, уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" в отношении Александра Винникова было открыто по результатам проверок ФСБ и ФАС. Как установили они, с 2014 по 2015 год Винников вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором коммерческой компании подговорил руководителя управления осуществить госзакупки медицинского оборудования для онкодиспансера на фиктивных торгах и по завышенной стоимости. Общая сумма ущерба государству была оценена как минимум в 24 миллиона рублей.

Как сообщал Лайф, в настоящее время ведётся расследование в отношении другого бывшего губернатора — экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева. Он обвиняется в хищении около пяти миллионов рублей у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Его отправили под домашний арест. Свою вину Ишаев не признаёт.