Роберт Дауни — младший рассказал о жизни после финала "Мстителей"

Артист говорит, что принимал в создании "Железного человека" активное участие, иногда ставя карьеру выше личной жизни и теряя баланс.

Актёр Роберт Дауни — младший признался, что роль Тони Старка оказала сильное влияние на него, но он старается держать "эстетическую дистанцию" от своего героя. О жизни после после выхода "Мстителей: Финал" он рассказал в интервью для шоу Off Camera.

— Я — не моя работа. Я — не то, что я сделал с этой студией. Я — не тот период времени, когда играл этого персонажа. И это немного отстойно, — говорит Железный человек.

Дауни-младший считает, что со временем стал немного походить на своего персонажа. Он принимал в создании "Железного человека" активное участие, иногда ставя карьеру выше личной жизни и теряя баланс. При этом, по словам актёра, "бывали времена, когда хозяин становился слишком похожим на своего питомца". Именно поэтому Дауни-младший старается держать "эстетическую дистанцию" от своего героя.

Он также рассказал, что не сразу принял финал "Мстителей", но в итоге осознал, что в концовке истории Тони Старка заложена великая мифология — "всё началось с эгоизма и желания сохранить себя, а закончилось ультимативным самопожертвованием".