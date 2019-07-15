В Кузбассе пьяный водитель на иномарке скатился на пляж с отдыхающими

Мужчину несколько дней назад лишили водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

Водитель автомобиля Toyota Camry сбил мать и двоих детей, которые отдыхали на берегу реки в Новокузнецке. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

— 57-летний водитель Toyota Camry, остановившись на дамбе, съехал вниз на берег реки, где в этот момент отдыхали горожане. В результате наезда автомобиля медицинская помощь потребовалась 33-летней женщине и двоим её годовалым детям, — рассказали в полиции.

Мужчина, уже лишённый удостоверения за пьяную езду, и в этот раз, по предварительным данным, оказался нетрезв. На него составили протокол по статье КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". А также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Недавно Лайф рассказывал, как пьяный студент, которого остановили инспекторы ГИБДД, решил от них сбежать "ради тренировки". А в Саратове пьяный мужчина напал на сотрудника ДПС с антенной от полицейского автомобиля.