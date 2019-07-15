У самолёта "Ямала" треснуло стекло в кабине пилотов по пути в Новый Уренгой

Перед посадкой воздушное судно, на борту которого было 39 пассажиров и трое членов экипажа, выработало топливо.

Пассажирский самолёт авиакомпании "Ямал" рейсом Санкт-Петербург — Новый Уренгой вернулся в Пулково из-за того, что в кабине пилотов треснуло стекло. Это произошло, когда Bombardier CRJ-200 набирал высоту.

— При наборе высоты произошло растрескивание стекла кабины пилотов. Командир экипажа принял решение возвратиться в аэропорт вылета, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе перевозчика.

Воздушное судно выработало топливо, после чего в штатном режиме приземлилось в Пулково. На борту было 39 пассажиров и трое членов экипажа. Никто не пострадал.