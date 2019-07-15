СК показал видео с места крушения вертолёта в Подмосковье

На кадрах видно, что после удара о землю конструкция летательного аппарата была сильно деформирована.

До глубокой ночи эксперты, криминалисты, сотрудники Следственного комитета находились на месте крушения вертолёта Robinson вблизи деревни Барское-Мелечкино Московской области. На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, что вертолёт сильно повреждён после падения и шансов выжить у находившихся на борту практически не было. Как отметили следователи, падение произошло в поле, поэтому разрушений и пострадавших на земле нет.

— Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц". Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как ранее сообщал Лайф, погибли пилот и пассажир. Одной из жертв аварии стал руководитель Федерации сверхлёгкой авиации Игорь Никитин, обучавший Путина полётам на дельтаплане семь лет назад. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.