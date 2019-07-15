В Генпрокуратуре Украины допустили освобождение Вышинского

Представитель Луценко считает, что это стало возможным благодаря решению Конституционного суда и переданной Зеленскому "маленькой записочке".

Глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский уже сегодня может быть освобождён из-под стражи. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

— Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу, — написала представитель Юрия Луценко в "Фейсбуке".

Сарган считает, что освобождение арестованного на Украине журналиста стало возможно благодаря решению Конституционного суда и "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

Сегодня Подольский районный суд Киева рассмотрит дело редактора РИА "Новости-Украина". Ранее в украинскую столицу прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она хочет поддержать журналиста. Омбудсмен также предупредила о возможных провокациях и давлении на судебные органы Украины со стороны радикальных кругов.

Напомним, что личное послание Зеленскому написала мать Вышинского.

Журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене. Вышинскому может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам он назвал дело давлением на свободу слова. В Кремле заявили о неприемлемости действий Киева против российских журналистов.