ФСБ РФ просит продлить арест украинских моряков ещё на три месяца

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Фото © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Сотрудники Следственного управления УФСБ попросили суд продлить арест украинских моряков, задержанных при незаконном пересечении границы в Керченском проливе, на три месяца. Об этом пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко сообщила РИА "Новости".

Ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А.А., Эйдера А.Д., Сороки В.В. — до 26 октября, в отношении остальных — до 24 октября, — пояснила Первовласенко.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. В ходе допроса они признали, что совершили провокацию. В конце мая Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте всех моряков до 24 июля.

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