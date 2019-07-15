Токаев объявил выговор министру обороны из-за взрывов на арсенале в Арысе

Президент напомнил, что пострадал не просто военный склад, а оказался просто разбомблен город.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны страны Нурлану Ермекбаеву после серии взрывов на арсенале в городе Арысе. Также президент выразил неудовлетворение положением дел во всём оборонном ведомстве.

— Я, как верховный главнокомандующий, выражаю неудовлетворение положением дел в Министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор. Последствия инцидента очень тяжёлые, об этом говорить даже не стоит, сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий, — обратился Токаев к главе Минобороны.

Сейчас в стране работает комиссия, расследующая причины ЧП на арсенале. Токаев обещал, что наказаны будут не только виновные во взрывах, но и те, кто разрешил строительство домов рядом с арсеналом.

В конце июня в складском помещении воинской части в Казахстане началась серия взрывов боеприпасов. Из-за непрекращающейся канонады власти приняли решение об эвакуации всего населения города Арыса. В результате взрыва погибло три человека. Сапёры обнаружили на территории города 70 неразорвавшихся снарядов.