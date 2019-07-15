Основателю "Нового потока" грозит десять лет тюрьмы по делу о хищении $3 млрд

Мазуров подозревается в том, что путём махинаций увёл эти деньги из Сбербанка, Промсвязьбанка и "Альфа-банка".

Статья, которая инкриминируется главе совета директоров и основателю нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрию Мазурову, — "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлану Скачкову.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Следствие просит арестовать Мазурова.

Ранее стало известно, что нефтяника задержали 13 июля в столичном аэропорту Шереметьево. По неподтверждённым данным, Мазуров хотел бежать в Ниццу. По данным СМИ, он подозревается в хищении трёх миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и "Альфа-банка".

У группы компаний "Новый поток" есть нефтяные месторождения, средства переработки и сбыта сырья.