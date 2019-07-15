В Москве 3-летний малыш провёл 12 часов в квартире с мёртвой мамой и её знакомой

По предварительной информации, смерть матери мальчика и её подруги наступила из-за передозировки неустановленных веществ.

В одной из столичных квартир на улице Михалковской найдены тела двух женщин 28 и 32 лет. Обе находились в ванной комнате. А ещё в квартире нашли трёхлетнего ребёнка, сына одной из погибших, который провёл взаперти с телами около 12 часов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

— На трупах — многочисленные следы от инъекций, рядом обнаружены шприцы. Предварительная причина смерти — передозировка сильнодействующих веществ. Также в квартире, рядом с телами, находился трёхлетний сын одной из умерших, — приводит слова собеседника агентство.

Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась. Ребёнка передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.

Для установления точной причины гибели женщин их тела были направлены на экспертизу. Также специалисты изучат происхождение и состав вещества, передозировка которого предположительно произошла.

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