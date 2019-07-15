Стали известны подробности загадочной пропажи российского мальчика в Польше

Отец выкрал маленького Давида и написал супруге СМС: "Ты его больше никогда не увидишь".

В Польше продолжается поисковая операция, которая стала для страны уже крупнейшей. Ищут пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий, которого 10 июля похитил отец. Местные СМИ раскрыли подробности загадочного исчезновения ребёнка.

В злополучный вечер отец забрал Давида и уехал в неизвестном направлении, отправив жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь". Тело мужчины позже обнаружили на железнодорожном переезде. По версии полиции, он покончил с собой. Мальчика рядом не было.

Психологи считают, что он мог сбежать от отца, а значит, есть надежда, что Давида найдут. К поискам подключились полицейские, пожарные, военнослужащие, охотники и местные жители. Ребёнка ищут на территории в четыре тысячи гектаров — на дорогах, вокзалах, в лесу.

— Усилия, которые мы прилагаем в поисках мальчика, экстраординарные. Кроме специально обученных собак мы задействуем дроны, — рассказала министр внутренних дел Польши Эльжбета Витек.

Ранее сообщалось, что маленький Давид перед похищением был в сине-серой толстовке, синем трико и синих кроссовках.