"Главного вора" России Шишкана и внука Деда Хасана задержали в Подмосковье

На сходках в Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов, среди которых — "главный вор" России Олег Шишканов, он же Шишкан, и внук Деда Хасана. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, Шишкана задержали на его даче в подмосковном Раменском, а внука убитого Аслана Усояна — на сходке в Люберцах.

Кроме того, известно, что Шишканова проверяют на причастность к убийству депутата Раменского района, предпринимательницы Татьяны Сидоровой. Подробностей задержания Усояна нет.

Как уже сообщал Лайф, в августе прошлого года воровской мир выбрал себе в лидеры Олега Шишканова (Шишкана) после того, как Захария Калашова (Шакро Молодой) отправили отбывать срок в колонии. Подробнее читайте в материале Лайфа.

Шишкан на троне. Чем знаменит новый король воровского мира?