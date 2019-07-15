Британским заключённым выдадут ключи от камер за хорошее поведение

Кроме того, руководство тюрьмы будет продлевать им свидания с родными и близкими.

Власти Великобритании решили выдавать осуждённым ключи от их камер за хорошее поведение. Как пишет The Guadian, такое решение приняло Министерство юстиции страны.

Кроме того, тем заключённым, которые встали на путь исправления, руководство тюрьмы будет продлевать свидания с родными и близкими. Также им разрешат самим готовить себе еду, чаще посещать спортзал, выбирать время посещения душа и даже закрывать дверь своей камеры, когда они этого захотят.

Предполагается, что всё это поможет поддерживать стабильность в исправительных учреждениях и уведёт преступников от криминальной жизни.

Ранее Лайф сообщал, что в Таджикистане 13 заключённых насмерть отравились хлебом.