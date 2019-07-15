Полиция устроила внедорожные гонки с тараном за пьяным водителем — видео

Водитель автомобиля, несмотря на своё состояние, долгое время успешно маневрировал по пляжу.

В городе Поронайске Сахалинской области полицейским накануне пришлось пойти на таран, останавливая нетрезвого водителя внедорожника.

Как рассказали в управлении МВД России по региону, сотрудники ДПС находились на берегу залива Терпения на смене. Они увидели, как внедорожник гоняет по пляжу, на котором в это время отдыхают люди. Инспекторы по громкоговорителю потребовали остановиться. Водитель попытался скрыться.

Полицейские начали блокировать нарушителя. Получилось это не с первого раза. После того как машина больше не могла двигаться, водитель попытался убежать, но был сразу же задержан.

— От гражданина исходил стойкий запах алкоголя, при этом вёл он себя агрессивно и оказывал всяческое сопротивление сотрудникам полиции, — уточняется на сайте министерства.

В настоящее время 40-летний житель Поронайска находится под административным арестом.

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